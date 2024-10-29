Bilecik’te öğretmemelere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ’Narkorehber’ eğitim verildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 60 öğretmene ’Narkorehber’ eğitim verildi. Öğretmenlere ayrıca; “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında da bilgi verilirken, soru cevap şeklinde eğitim devam etti. Eğitime 12 öğrenci velisi katılırken, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) hakkında bilgi verildi.