Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ormanların sürdürülebilir yönetimi için önemli bir adım atıldı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman kesim işçileri, kooperatif üyeleri, muhtarlar ve paydaş kurum temsilcilerine FSC (Forest Stewardship Council) eğitimi verildi. Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programda, Bozüyük Orman İşletme Müdürü Engin Çakşır, sürdürülebilir orman yönetiminin önemine dikkat çekerek bu tür eğitimlerin artarak devam edeceğini belirtti. Bozüyük Orman İşletme Müdür Yardımcısı İbrahim Orhan’ın sunumuyla devam eden eğitimde, FSC sisteminin çevreye duyarlı ve planlı orman yönetimine katkı sağladığı ifade edildi.

Eğitim sonunda Bilecik ormanlarının uluslararası sürdürülebilir orman yönetimi standartlarına uygun sertifikalandırılması yolunda önemli bir adım atıldığı belirtildi.