Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçesinde bugün yapılacak planlı bakım sebebi ile elektrik kesintisi yapılacağı uyarısında bulundu.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bugün 09.00 - 12.00 saatleri arasında Söğüt Askeriye Karşısı TR7 Servis Trafosu Enerji Nakil Hattı’nda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmalar süresince Türkmenbaşı Mahallesi’nde Ertuğrulgazi Caddesi’nin bir kısmı, Park Sokak, Sarı Petrol, Turkuaz Petrol, Türbe İçi Yolu ve Söğüt TOKİ bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Yapılan bakım ve onarım çalışmaları, ilçemizin enerji iletim hatlarında güvenli ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak amacıyla planlandı. Ekiplerimiz süreci en kısa sürede tamamlayacak. Vatandaşlarımızın anlayışı için teşekkür ediyorum" dedi.