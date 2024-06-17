Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Şefliğine ait ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Selimiye Köyü Çörek tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle birlikte Osmaneli Orman İşletme ekipleri olay yerine intikal etti. Ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı ve çevredeki ormanlık alanların zarar görmesi önlendi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca, yangın tehlikesine karşı gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekildi. Yangına hızlı ve etkili müdahalede bulunan Osmaneli Orman İşletme ekipleri, köy halkı tarafından takdirle karşılandı. Selimiye köyü sakinleri, yangının kontrol altına alınmasından dolayı Orman İşletme şefliğinde görevli personele minnettar olduklarını ifade etti. Çıkan yangında ekiplerin anında müdahalesinden dolayı 150 metre kare Orman örtüsü zarar gördü. Yangına Osmaneli Orman İşletme Şefliğine ait 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve personel müdahale etti. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.