Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ilçede faaliyet gösteren iş yerleri ziyaret edilerek vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Çalışmalarda sahte para, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, iletişim yoluyla dolandırıcılık, dolandırıcılık yöntemleri, TDP hizmetleri ve genel güvenlik konularında vatandaşların bilinç düzeyinin artırılması hedeflendi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve güvenli toplum bilincinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: İHA