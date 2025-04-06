Kaza, Bilecik-İnegöl karayolu Dereşemsettin Köyü mevkiinde dün gece meydana geldi. Bilecik istikametine seyir halinde olan Emine Ceren B. (28) idaresindeki 11 AD 003 plakalı otomobil, kontrolden çıkması sonucu virajı alamayarak tarlaya uçtu. Yaşanan kazada araç sürücüsü Emine Ceren B. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Mithat Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan araç sürücüsü Emine Ceren B.’nin durumun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA