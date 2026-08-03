Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 132,19 TL’den alınırken 6 bin 219,40 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 5606,84 TL, satış fiyatı ise 5 bin 815,09 TL olarak kaydedildi.

14 ayar altın 3 bin 361,59 TL’den alınırken 4 bin 534,90 TL’den satışa sunuluyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 47 TL, satış fiyatı 10 bin 148 TL oldu. Eski çeyrek altın ise 9 bin 923 TL’den alınıp 10 bin 61 TL’den satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 20 bin 93 TL, satış fiyatı 20 bin 309 TL olarak belirlenirken tam altın 40 bin 63 TL’den alınıp 40 bin 431 TL’den satılıyor.