Olay, İnegöl Devlet Hastanesi’nin palyatif bakım bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hastanın bakımını üstlenen özel hasta bakıcısı Oybek Niyazov, görev yaptığı sırada aniden fenalaştı. Niyazov, bir anda yere yığıldı.

Durumu fark eden hemşireler, Niyazov’a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından acil servise kaldırılan 36 yaşındaki adam, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Niyazov’un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.