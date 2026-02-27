Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Satranç Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Satranç Gençler İl Birinciliği müsabakalarında Gençler Genel Kategorisi'nde Refik Öztürk Arslan Fen Lisesi birinci olurken, Kumral Abdal Anadolu Lisesi ikinci, Refik Öztürk Arslan Fen Lisesi 2. Takım üçüncü oldu. Ertuğrulgazi Lisesi dördüncü, Ertuğrulgazi Lisesi 2. Takım beşinci, Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise altıncı sırada yer aldı. Gençler Kızlar Kategorisi'nde ise Refik Aslan Öztürk Fen Lisesi birinciliği elde ederken, Ertuğrulgazi Lisesi ikinci, Refik Öztürk Arslan Fen Lisesi 2. Takım üçüncü, Ertuğrulgazi Lisesi 2. Takım dördüncü oldu.

Genç sporcuların yoğun katılım gösterdiği organizasyon sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Organizasyona katkı sunan tüm sporcularımıza, hakemlerimize ve okullarımıza teşekkür ederiz. Gençlerimizin zihinsel gelişimine katkı sağlayan satranç branşında çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.