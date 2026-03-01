Bilecik'te Gölpazarı ilçesinde satranç sporunun geliştirilmesine yönelik değerlendirme yapıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, İl Temsilci Yardımcısı Özge Yiğittap ve Gölpazarı İlçe Temsilcisi Emrah Yılmaz, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde satranç sporunun yaygınlaştırılması, gençlerin satranca yönlendirilmesi ve planlanan faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Kılıç, ilçede sporun ve özellikle zihinsel gelişime katkı sağlayan satrancın desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Feyza Nur Kılıç, 'Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. İlçemizde satranç sporunun daha da gelişmesi adına yürütülecek her türlü çalışmayı önemsiyoruz' dedi.