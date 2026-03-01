Alperen Ocakları Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı, siyaset ve sivil toplum dünyasını bir araya getirdi. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa yoğun katılım sağlandı.

İftar programında, merhum şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu dualarla anılırken, Yazıcıoğlu'nun hafızalara kazınan 'Sivas benim kara sevdam' sözü de katılımcılar tarafından yad edildi. Programda konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı. Alfatlı konuşmasında, 'Rabbim yapmış olduğumuz ibadetleri, tuttuğumuz oruçları ve verdiğimiz sadakaları kabul etsin. Aziz milletimizi nice Ramazanlara sağlıkla, birlik ve beraberlik içinde ulaştırsın' ifadelerini kullandı.

'28 Şubat'ta dik duran bir liderimiz vardı'

Konuşmasında 28 Şubat sürecine de değinen Alfatlı, o dönemde yaşanan baskılara dikkat çekerek, '28 Şubat'ta herkesin sindiği, korktuğu bir dönemde, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu dik duruş sergilemiş, darbecilere karşı milletin onurunu savunmuştur' dedi. Alfatlı, Yazıcıoğlu'nun 'millete namlu çeviren hiçbir güce boyun eğmem' sözlerini hatırlatarak, tüm şehitleri rahmetle andı.

'Mazlumun yanında, zalimlerin karşısındayız'

Alfatlı, konuşmasında Gazze ve Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da değinerek,'Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak her türlü zulmün karşısında, mazlumun yanındayız. Zalim kim olursa olsun, karşısında durmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Alfatlı, birlik ve beraberliğin hiçbir güç tarafından bozulamayacağını vurgulayarak, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet mesajı verdi.

İftar programına; Alican Kocaman, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Alfatlı, BBP Bursa İl Başkanı Oğuz Han, BBP ilçe başkanları, İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcısı Metin Özer, Tan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erten Kayan, Bursa İl Başkanı Yakup Emre Taş, Bursa Sivaslılar Derneği eski Başkanı Memiş Aman, dernek üyeleri, Osmanlı Yörükleri Derneği yöneticileri, çok sayıda STK temsilcisi, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

'Kardeşliğimizi ve birlik ruhumuzu tazeledik'

Program sonunda Alperen Ocakları Bursa İl Başkanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 'Bu mübarek Ramazan akşamında aynı sofrada buluşmanın, aynı duaya amin demenin huzurunu yaşadık. Bugün sadece bir iftar değil, kardeşliğimizi ve birlik ruhumuzu pekiştirdik' denildi.

Yetkililer, programa katkı sunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, Ramazan ayının millet ve ülke için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.