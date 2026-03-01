Bilecik'te Ramazan ayının bereketi yaşanırken, en çok hareketlilik pide ve tatlıcılarda yaşanırken, tatlıcılarda en çok tatlı tulumba satışı oluyor.

Bilecik'te Ramazan ayının bereketi yaşanırken iftar saatine dakikalar kala tatlıcıların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bilecik'te tatlıcalar başta tulumba olmak üzere müşterilerine sıcak sıcak lokma tercih olarak sunuyorlar. Bayram öncesi en çok satılan tatlı olan baklava bu günlerde fazla tercih edilmezken, bunun yerine Bilecik Kızıldamlar kabağından yapılan tatlı tercih edildi.

'Tulumba günlük, taze bir tatlı'

Bilecik'te yıllardır tatlı sektöründe hizmet veren Veysel Taşcan, 'Aslında her geçen sene, diğer seneye göre biraz düşmekte oluyor ama bu yıl işler iyi Allah'a şükür. Tulumba aslında günlük, taze bir tatlı. Biz burada günlük taze olarak veriyoruz, ikinci güne asla vermiyoruz. Biz de her sene aslında tulumbamızın üzerine koyduk, artırdık. Yani her sene bir önceki seneye göre kilo bazında artırdığımızı görüyoruz. Bilecik halkının bu sene de tercihi tulumba oldu; tulumba tatlısı. Evet, bu sene diğer senelere göre üretimimiz çok, çok arttı. Ramazan ayı dolayısıyla çok yoğunluk oluyor, bu da insanların beklemesine sebebiyet oldu' dedi.