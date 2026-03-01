Kocaeli'de belediye ekipleri, park ve bahçelerde yürüttükleri ot biçme ile ağaç budama çalışmaları sırasında, çevrede park halinde bulunan araçların zarar görmemesi için brandalarla özel önlem alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin dört bir yanındaki yeşil alanlarda estetik görünümü korumak ve bitki sağlığını desteklemek amacıyla periyodik bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İzmit ilçesinde vatandaşların en yoğun kullandığı alanlardan biri olan Doğu Kışla Parkı ve çevresinde detaylı temizlik, çim biçme ve ağaç budama mesaisi gerçekleştirildi.

Araçların zarar görmemesi için çalışma alanı izole ediliyor

Belediye personeli, özellikle otopark kenarlarında ve araç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde yürütülen işlemlerde çevre güvenliğini üst seviyede tutuyor. Ot biçme makinelerinden sıçrayabilecek taşların veya budanan ağaç dallarının vatandaşların araçlarına zarar vermesini önlemek amacıyla, çalışma yapılan bölge brandalar yardımıyla izole ediliyor.

Uygulanan bu hassas çalışma yöntemiyle hem çevredeki araçların güvenliği sağlanıyor hem de personelin işini daha rahat ve güvenli bir şekilde yapmasına imkan tanınıyor.