

Olay 11 Kasım 2025 tarihinde saat 07.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu kenarındaki otluk alanda meydana geldi. T.B., bir arkadaşıyla ateş yakıp içki içti. Bir süre sonra 2 arkadaş içkinin etkisiyle uyudu. Isınmak için yaktıkları ateş kıyafetlerine sıçrayan T.B., acıyla uyandı. T. B.’nin tutuşan pantolonundaki alevleri arkadaşı söndürdü. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan T.B.’nin bacaklarında 2’nci derece yanık oluştuğu tespit edildi. T.B., buradaki müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedaviye alındı.

BACAKLARINI KAYBETTİ

Yanıklar nedeniyle gencin bacakları operasyonla kesildi. Genç tekerlekli sandalyeye mahkum edildi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İnegöl Devlet Hastanesine kontrol amaçlı gelen gencin uyuşturucu suçundan aranması oldu ortaya çıktı. Şüpheli polis otosuyla karakola götürüldü.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ