Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni hiç ziyaret etmemiş yaşlılara Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri eşlik etti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen 'Köklerden Geleceğe' projesi kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde öğrenciler, ilçede yaşayan ve daha önce Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etme imkanı bulamamış yaşlı bireylere refakat etti. Toplumsal sorumluluk bilinciyle hayata geçirilen projede öğrenciler, saha taramasından birebir görüşmelere kadar sürecin her aşamasında aktif görev aldı. Gerçekleştirilen ziyaretle birlikte yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımı desteklenirken, öğrenciler de teorik bilgilerini sahada uygulama ve psiko-sosyal destek süreçlerini deneyimleme fırsatı buldu. UNESCO tarafından 2026 yılının 'Şeyh Edebali'yi Anma Yılı' ilan edilmesi kapsamında gerçekleştirilen proje, 'Geçmişin Hikmeti, Geleceğin Umudu' sloganıyla kuşaklar arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağladı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, 'Gençlerimizin enerjisi ile büyüklerimizin hayat tecrübesinin harmanlandığı Külliye ziyaretinde, manevi değerler paylaşılarak ortak hatıralar oluşturuldu. Sadece bir gezi organizasyonu olmanın ötesinde, bütüncül bir sosyal hizmet uygulaması niteliği taşıyan bu çalışma, öğrencilerimizin rehberliğinde toplumsal bütünleşmeye örnek teşkil eden sürdürülebilir bir model ortaya koydu' dedi.