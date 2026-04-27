Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde Kafkas halk oyunlarıyla renkli anlar yaşandı.

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde kalan yaşlılar, Türk Dünyası Gençlik Topluluğu'nun gerçekleştirdiği Kafkas halk oyunları gösterisiyle keyifli bir gün geçirdi. Topluluk üyelerinin sahnelediği performans, huzurevi sakinleri tarafından ilgiyle takip edilirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Etkinlik kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya gelen gençler, büyüklerle sohbet ederek samimi anlar yaşadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, gerçekleştirilen programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Nazik ziyaretleri, sergiledikleri danslar ve hoş sohbetleri için kendilerine teşekkür ederiz. Bu tür etkinlikler büyüklerimizin moral ve motivasyonuna önemli katkı sağlıyor' dedi.