Balıkesir'de polis ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen çalışmalar, asayişten narkotiğe, kaçakçılıktan trafiğe kadar birçok alanda yoğunlaştı. Ekipler aran 128 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta boyunca il genelendi sıkı denetimler gerçekleştirdi. Asayiş birimlerinin yürüttüğü faaliyetlerde, kişilere karşı işlenen 215 olaydan 204'ü aydınlatılırken, 11 olayın şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 308 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Malvarlığına karşı işlenen 71 olayın ise 34'ü çözüldü, 37 olayla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu suçlara ilişkin 41 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve suç unsuru ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından 13 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve çeşitli mühimmat ile suç aletlerine el konuldu. Kent genelinde yapılan kimlik kontrollerinde 93 bin 97 kişi sorgulanırken, aranan 128 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından 14 olaya müdahale edilirken, 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda kaçak tütün, makaron, sigara ve sigara üretim makineleri ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 47 olaya müdahale etti. 68 şüpheliye işlem yapılırken, 10 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda esrar, kokain, metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile birlikte 4 bin 55 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca 'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında 370 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında il merkezinde yakalanan 10 düzensiz göçmen, Bandırma'daki GÖKSEM'e teslim edilirken, söz konusu tarihler arasında göçmen kaçakçılığı olayının yaşanmadığı bildirildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 33 bin 768 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 684 araç trafikten men edilirken, 95 sürücünün ehliyetine alkol nedeniyle el konuldu. Bir haftalık süreçte meydana gelen 1 ölümlü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 82 yaralamalı kazada ise 98 kişi yaralandı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve operasyonların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.