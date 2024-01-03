Bilecik’te gerçekleştiren operasyonda çok miktarda tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına yönelik ’SİS-2’ operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 2 ayrı operasyon kapsamında şahısların ikametinde, arabalarında ve üzerlerinde yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 bin 160 adet tütün doldurulmuş makaron, 30 paket kaçak sigara, 180 adet kaçak puro, 17 adet elektronik sigara 3,2 kilo kaçak çay, 14 paket nargile kömürü ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyon gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.