Bilecik’te bir işletmeci öğrencilere kahvaltı desteği vererek sosyal sorumluluk örneği sergiledi.

Bilecik’te bir işletmeci olan Neslihan Kurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sosyal sorumluluk örneği sergileyerek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencilerinin sabah kahvaltısına sponsor oldu. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kahvaltı programında öğrenciler keyifli bir sabah geçirirken, yapılan destek toplumda farkındalık oluşturdu. Etkinlik çerçevesinde özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik adımların önemine vurgu yapıldı.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Bu anlamlı günde öğrencilerimizin mutluluğuna katkı sunan Neslihan Kurt ve ailesine teşekkür ediyor, gösterdikleri duyarlılık için şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.