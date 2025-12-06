Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir evin alt bölümünde bulunan hayvan barınağı ve samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Armutlu kırsal Mahallesi’nde gece saatlerinde Yusuf Can’a ait evden yükselen dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Alt katta başlayan yangının üst kata ve çevredeki yapılara sıçramasını önlemek için ekipler hızlı müdahalede bulundu. Yoğun dumanla kaplanan bölümdeki alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin soğutma çalışmalarına bir süre daha devam ettiği öğrenildi.