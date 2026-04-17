Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sporculara başarı belgeleri verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Okul Sporları kapsamında Floor Curling, Bilek Güreşi ve Taekwondo branşlarında düzenlenen bölge müsabakalarında derece elde ederek Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan öğretmen ve sporcuları kabul etti. Kaymakamlık makamında gerçekleşen kabulde, başarılı sporculara başarı belgeleri takdim edildi. Programda sporcuların elde ettiği dereceler tebrik edilirken, Türkiye finallerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, 'Elde edilen bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Türkiye finallerine gidecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum' dedi.