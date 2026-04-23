Bilecik'te tarımın geleceğini doğrudan etkileyecek kritik bir iş birliği hayata geçirildi.

Bilecik Belediyeler Birliği, Biosun ve bir şirket tarafından imzalanan protokolle, şehrin tarımsal kalkınmasında yeni bir dönemin kapısı aralandı. Anlaşma, Bilecik Belediyeler Birliği ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin arasında yapıldı.

'Bilecik'in bereketini büyütmek, değerlerimizi ulusal çapta bir markaya dönüştürmek için kararlıyız'

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 'Protokol kapsamında üreticilerin en büyük gider kalemlerinden biri olan gübre, Jandarma güvencesiyle daha uygun ve erişilebilir hale getirilecek. Bu adımın, artan maliyetler karşısında zorlanan çiftçiler için önemli bir destek sağlaması bekleniyor. Anlaşma ile birlikte Bilecik'in yerel ve özgün tarım ürünlerinin markalaşarak Türkiye genelinde pazarlanması hedefleniyor. Şehrimizde yetişen ürünlerin raflara taşınmasıyla birlikte, Bilecik'in üretim gücünün yanı sıra marka değerinin de artırılması amaçlanıyor. Söz konusu iş birliğinin yalnızca kısa vadeli bir destek değil, aynı zamanda Bilecik'imizin tarım vizyonunu uzun vadede güçlendirecek stratejik bir model olduğunu değerlendiriyor. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasıyla bölge ekonomisine katkı sağlanması öngörülüyor. Bu protokolle üreticimize güçlü bir destek sağlıyoruz. Önceliğimiz her zaman üretenin, emek verenin yanında olmak. Bilecik'in bereketini büyütmek, değerlerimizi ulusal çapta bir markaya dönüştürmek için kararlıyız' dedi.