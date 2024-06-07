Bilecik’te ‘Türk Mutfağı’ etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesi kapsamında düzenlenen Türk mutfağı etkinlikleri Bilecik’te de büyük coşkuyla kutlandı.

Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Bilecik Valiliği, Bilecik İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde, Osmaneli Aşçılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ebubekir Yılmaz ve Söğüt Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yakup Yılmaz tarafından konferans gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemine binaen konuşmasını gerçekleştiren İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan zengin Türk mutfağından bahsederek, ’’Bin yılları aşan kültür, gelenek, toplumsal miras, hikâye ve derin bir tecrübenin eseri olan zengin Türk Mutfağı, bir kez daha bereketli sofrası eşliğinde, eşsiz serüvenini dünya ile paylaşıldı. Zengin gastronomi kültürünü Türk Mutfağı Haftası kapsamında, üçüncü kez Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilcilikleri ve yurt içinde tanıtacak olan Türkiye, bu önemli haftanın etkinlikleri sayesinde geniş kitleleri, kadim Türk mutfağının eşsiz reçeteleriyle tanıştırıldı. Bilecik Valiliği himayelerinde Bilecikli Kültür Turizm Müdürlüğümüz koordinasyonunda başta Türk mutfağı olmak üzere birçok medeniyeti ev sahipliği yapan ve bütün kültürel mirasını nesilden nesle aktararak bu güne kadar ulaştıran Yörükler diyarı Bilecik’in yöresel yemek kültürünü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferans ile ilde eğitim alan Aşçılık Meslek Yüksek Okulu Gastronomi Turizm ve Gıda Bölümü öğrencileri başta olmak üzere konusunda uzman şeflere görebileceğin yöresel lezzetleri ve zengin kültürel mirası aktarıldı’’ dedi.

Program sonunda Bilecik İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan tarafından günün anısına Osmaneli Aşçılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ebubekir Yılmaz ve Söğüt Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yakup Yılmaz’a plaket takdim edildi.