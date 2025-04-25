Genç güreşçiler, sergiledikleri mücadele ile izleyicilerden tam not aldı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte müsabakaları yerinde takip etti.

Vali Aygöl, sporcuların azmi ve mücadelesini takdirle izledi ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Sporun gençlerin gelişimi ve toplumsal dayanışmadaki önemine vurgu yapan Aygöl, Bilecik’in böyle prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tribünlerden yoğun ilgi gören müsabakalar, genç güreşçilerin yeteneklerini sergileyerek spor camiasında büyük beğeni toplamasına imkan sağladı. Şampiyona, Türkiye genelinde güreş sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlamayı ve yetenekli sporcuların keşfedilmesini hedefliyor.