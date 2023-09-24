Bilecik’in Pazaryeri ilçe Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığının Uluçınarlar Projesi kapsamında toplumun her kesimine hitap etmek ve kuşaklar arası kaynaşmayı sağlamak amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor.Pazaryeri GÜNDEM (BİLECİK İGFA()

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik ve ilçe Vaizi Sadi Temiroğlu proje kapsamında Bozcaarmut köyünde ikamet eden Mustafa Eldemir’i evinde ziyaret etti.

Ziyarete köy imam Hatip’i İsmail Polat’ta eşlik ederken İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, “Pazaryeri İlçemizde değerli büyüğümüz Mustafa Eldemir, amcamızı evinde ziyaret ederek bilgi ve tecrübelerinden istifade ettik. Kendisine misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.