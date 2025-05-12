Kocaeli Çayırova’da Engelliler Haftası’na özel etkinliklerin açılış programı gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - 12-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerin açılışına özel bireylerin gösterileri damga vurdu.

Çayırova’da Engelliler Haftası’na yönelik düzenlenen etkinlikler resmen başladı. Çayırova Kaymakamlığı, Çayırova Belediyesi ile Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği ve Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde gerçekleştirilen Engelliler Haftası Etkinlikleri Açılış Programı’nda, özel bireyler gösterileriyle büyüledi. Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’ndeki programa, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, muhtarlar, meclis üyeleri, kent protokolü, özel bireyler ve aileleri katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir konuşma gerçekleştirdi.

“HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRACAK ÇALIŞMA”

Demir’in ardından kürsüye çıkan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Çayırova Belediyesi olarak, özel bireylerimize desteğin sadece klişeleşmiş faaliyetlerle ilerlemesini istemediğimizi için, Çayırova’mızdaki engelli bireylerimizin oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu tespit ederek, onların hayatını kolaylaştıracak çalışmalarla projelerimizi hazırladık. Sizlerin verdiği desteklerle bu programı gerçekleştirdiğimiz projeyi hep birlikte tamamlayarak hayata geçirdik.

“HEPİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ”

Engelli bireyleri olan ailelerimizin hayatını kolaylaştıran projeleri hedefinize koyun, Rabbim çok şükür sizlere yardımcı oluyor. Yaklaşık 1,5-2 senedir bu merkezde çocuklarımızın eğitilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız, bizler özel bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onların ailelerine katkı sunmak adına bu çalışmaları yapıyoruz. Bir hafta boyunca burada çeşitli etkinliklerde bir arada olacağız. Biz engelleri sevgiyle aşıyoruz. Geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

“ÖZEL BİREYLERİMİZ İÇİN ÇOK GÜZEL BİR TESİS”

Başkan Çiftçi’nin ardından konuşma gerçekleştiren Kaymakam Önal ise, “Yaklaşık 3 yıldır Çayırova Kaymakamı olarak görev yapıyorum. Başkanımızla bu üç yılda birçok açılış gerçekleştirildi ancak bunların en anlamlısı ve en güzelini bu tesisin açılışı olarak görüyorum. Özel gereksinimi olan çocuklarımız ve ailelerimiz için çok güzel bir tesis. Bu tesis yokken, özel gereksinimi olan bir çocuğu olan bir annemiz bize geldiğinde hiçbir şey diyemiyorduk ancak bu tesis açıldıktan sonra başımız dik, burada hem ailelerimiz hem de çocukları birçok ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Engellilik, fiziki olarak insanın üzerinde değil, zihinlerdedir. Biz belediye başkanımızla birlikte kol kola bu alanda çalışmalar yaparak, özel bireylerimizin eğitimlerini alması ve ailelerimizin bir nebze de olsa dinlenmesine fırsat sunmuş olduk” dedi.

ÖZEL BİREYLERİN GÖSTERİLERİNE TAM NOT

Program protokol konuşmalarının ardından, özel bireylerin sahnelediği mehteran takımı gösterileri, şiir okuma ve 100. Yıl Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim alan özel bireylerin oluşturduğu folklor ekibinin Artvin yöresine ait halk oyunu gösterisiyle devam etti. Etkinlik kapsamında Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri özel bireylerin hazırladığı eserlerin beğeniye sunulduğu sergiyi gezdi. Kaymakam Önal ve Başkan Çiftçi’ye günün anısına özel bireylerin hazırladığı anahtarlıklar da hediye edilirken, etkinliklerin açılış programı sona erdi.