SAKARYA (İGFA) - Hafif yağmur eşliğinde 16 kilometre boyunca yürüyen doğa tutkunları bin 500 rakımda unutulmaz bir doğa keşfine çıktı. Bu tarifsiz doğa yolculuğu fotoğraflarla ölümsüzleşti.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doğa Yürüyüşleri programı Kılıçkaya Zirve parkuruyla devam etti.

EŞSİZ BİR DENEYİM

Geyveilçesinde bulunan ve yaklaşık 16 kilometre boyunca devam eden parkurda, doğaseverler hafif yağmur eşliğinde, tabiatın içinde eşsiz bir deneyim yaşadı.

Bin 500 metre rakımlı cennet doğanın içinde kilometrelerce yürüyen doğa tutkunları, ilkbaharın renklerini ve Sakarya’da yeşilin tüm tonlarını keşfetti. Unutulmaz gün, fotoğraflarla ölümsüzleşti.

DOĞAYLA İÇ İÇE KEYİFLİ ZAMANLAR

Uzman rehberler eşliğinde egzersiz programıyla ısınma ve kas germe hareketleri yapan ekip parkuru sorunsuz şekilde tamamlayarak hedefe ulaştı.

“KEYİFLİ BİR HAFTA SONU…”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Her yıl olduğu gibi geleneksel hale gelen Doğa Yürüyüşleri programlarımız Kılıçkaya Zirve Parkuru ile devam etti. Doğaseverlerin yoğun bir ilgi gösterdiği program, uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirildi. 16 kilometre boyunca devam eden parkurda, güzel bir hafta sonu geçiren doğaseverlere katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

