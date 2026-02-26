Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen operasyonda muhtelif miktarlarda Bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 4 şüpheli yakalandı.

Olayla ilgili adli merciler tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.