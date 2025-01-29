Kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde ve köylerde ziyaretler gerçekleştiren Açık Kapı ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek hızlı çözümler sunuyor.BİLECİK (İGFA) - Açık Kapı Şube Müdürü V. Mehmet Aygün, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Açık Kapı (Milletin Kapısı) projesi, vatandaşlarımızın taleplerini en etkin ve hızlı şekilde alarak çözüme kavuşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından 81 il valiliği bünyesinde oluşturulmuştur. Vatandaşlarımız, Açık Kapı’ya yüz yüze, e-devlet, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilmektedir. Tüm başvurular elektronik sisteme kaydedilip ilgili birimlere yönlendirilmekte ve en geç 7 iş günü içinde sonuçlandırılmaktadır. Başvuru sahipleri süreçlerini internet üzerinden ya da cep telefonlarıyla anlık olarak takip edebilmektedir” dedi.

Öncelik Yaşlılar ve İhtiyaç Sahibi Aileler

2025 yılı Ocak ayı içerisinde ilçe ve köy ziyaretlerine hız veren Açık Kapı personelleri, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinin yanı sıra köylerde de saha çalışmaları gerçekleştirdi. İlçe Kaymakamlıkları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleriyle koordineli olarak yürütülen ziyaretlerde, özellikle yaşlı ve dar gelirli ailelere öncelik verildi.

Ziyaretlerde vatandaşların talep ve ihtiyaçları birebir dinlenerek ilgili kurumlara iletilirken, sorunların hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi için gerekli adımlar atıldı. Yapılan çalışmalar sayesinde devletin vatandaşın yanında olduğu bir kez daha vurgulandı.