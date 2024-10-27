Bilecik’te yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimleri için sandık başına gitti.

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Balıkesir ve Bilecik’te yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler Bulgaristan genel seçimleri için sandık başına giderken, bunlardan biride Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı oldu. Bilecik’te yaşayan 280 çifte vatandaşlar merkez Malhun Hatun İlkokulu’nda kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladılar. Bunlardan biri çifte vatandaş statüsündeki olan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’ydı. Subaşı oyunu kullanarak, “Bulgaristan Genel Seçimleri için şehrimizde kurulan seçim sandıklarında oyumu kullandım. Seçim sonuçlarının tüm soydaşlarımıza ve Bulgaristan halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.