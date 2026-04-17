Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yetenek taraması yapıldı.

Bozüyük ilçesinde Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yaldız ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi' kapsamında düzenlenen 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması etkinliğine katıldı. Etkinlikte öğrenciler çeşitli sportif testlerden geçirilirken, çocukların erken yaşta yeteneklerinin belirlenerek spora yönlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Program kapsamında öğrencilerin farklı branşlardaki performansları uzman ekipler tarafından değerlendirildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, 'Çocuklarımızın yeteneklerini erken yaşta keşfetmek ve onları doğru alanlara yönlendirmek geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor' dedi.