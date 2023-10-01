Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı Göleti’nde balık salımı etkinliğine katıldı.

Düzenlenen etkinlikte gölete 11 bin yavru sazan salınırken, Bilecik genelindeki 11 gölete toplam 112 bin yavru sazan bırakıldığı öğrenildi. Törende Doğa Koruma Milli Parklar Bilecik Şube Müdürü İbrahim Doğan, Bilecik Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile bazı kurum ve kuruluşların müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.