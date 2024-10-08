Biletinial, 12’ncisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası’na destek verdi. Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, şirketin portföyündeki ürünlerle sinema işletmelerinin operasyonlarını daha hızlı ve verimli hale getirdiğine dikkat çekerek, 2025 yılı hedeflerini "yapay zeka destekli çözümler, yeni iş modelleri ve yeni iş birlikleriyle pazarın büyümesine öncülük etmek" olarak açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ev sahipliğinde düzenlenen 12. BOTH - "Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi", Türk sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Festival kapsamında Türk sinema sektörünün geleceği için atılması gereken adımlar da masaya yatırıldı.

Türkiye’de satılan sinema biletlerinin yüzde 60’ını gerçekleştiren Biletinial da bu yıl 12’ncisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın sponsor ve destekçileri arasında yer aldı.

"Lider konumumuzu pekiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Festival niteliğindeki haftanın tamamlanmasıyla birlikte yapılan çalışmaları değerlendiren Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, şirketin kültür sanat ve sinema alanında yaptığı hamlelerin önümüzdeki dönemde süreceğini belirterek, "Türkiye’nin en yüksek sayıda biletleme yapan platformu olarak kültür sanat ve özellikle sinema alanlarında bilgi birikimine sahibiz. Bu bilgi birikimini yaptığımız yatırımlarla ve verdiğimiz desteklerle sinema sektörünü desteklemek için kullanıyoruz. 2024’ün ilk 8 ayında 7 milyon olarak gerçekleşen bilet satış sayımızı yıl sonunda 10 milyon adede çıkarmak ve yenilikler ve hamlelerle eğlence biletleme dünyasındaki lider konumumuzu pekiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılında hedefimiz, sinema sektörünün dijitalleşmesine verdiğimiz katkıyı sürdürürken, bir yandan da yapay zeka destekli çözümler, yeni iş modelleri ve yeni iş birlikleriyle pazarın büyümesine öncülük etmek" dedi.

"Ürünlerimizle operasyonlar daha verimli"

Biletinial’ın portföyündeki ürünlerle sinema işletmelerinin operasyonlarını daha hızlı ve verimli hale getirdiğine dikkat çeken Uslu, "Biletinial’ın öz kaynaklarıyla geliştirdiğimiz yenilikçi ürünler bizi bir online biletleme platformu olmanın ötesine taşıyarak, bir teknoloji şirketi olmamızı sağlıyor. Türkiye’nin yanı sıra KKTC’de de operasyonumuz bulunuyor. Dünyada benzeri olmayan bir iş modelimiz var. Yapay zeka destekli yazılımlarımızla sinema salonlarının ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri tek başımıza karşılayabiliyoruz. Çalıştığımız kurum ve kuruluşların dijital dönüşümlerini sağladığımız yazılımlar ile tamamen ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Bu da bizi benzersiz kılıyor. Mesela, sinema sektörü için hazırladığımız yazılımlarla gişeden turnike kontrolüne, yiyecek içecek hizmetlerinden sadakat programlarına kadar pek çok unsuru kontrol etmeyi sağlıyor, dijital ekran entegrasyonları ve API’lerle verimliliği artırıyoruz. Merkezi raporlama, muhasebe çözümleri, çapraz satış, kampanya yönetimi sistemlerimizle işletmelerin her aşamayı kontrol etmelerini sağlıyoruz. Sinema sektörünün de hizmetine sunduğumuz Biletinial Partner, satış, kapasite ve pazar payı gibi unsurları anlık olarak takip edebilme imkanı sunarken, sinema işletmesini verimli kılmak için gerekli tüm verilere kolayca ve tek tıkla ulaşılmasını sağlıyor. Müşteri segmentasyonu, pazar analizleri, müşteri yorum ve puanlarını, film değerlendirmelerini aynı platformda sunan uygulama, sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı" diye konuştu.

Sektörün sağlıklı büyümesi için yeni ürünler kapıda

Sinema sektörü için yeni bir hizmet geliştirme aşamasında olduklarını belirten Uslu, "Sinema salonlarının günlük ya da saatlik kiralanması için ’kiralama ve mecra satış modülü’ üzerinde çalışıyoruz. Bu modül, salonların özel etkinlikler için kiralanmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Böylece yeni gelir modelleriyle işletmeye katkı sağlayabileceğiz. Bu modülün ilk versiyonunu 2025 ilk çeyrekte kullanıma açmayı hedefliyoruz. 2024’ün sonuna kadar da alanında uzman sinema editörlerinin değerlendirmelerinin yer alacağı yepyeni bir dijital sinema platformuyla kullanıcılarımızın karşısına çıkacağız. Üyelerimiz, vizyondaki filmleri takip edilebilecek, gelecek programlar hakkında bilgi sahibi olunabilecek ve editörlerin seçkilerine göz atabilecek" ifadelerini kullandı.