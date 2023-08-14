Körfez Belediyesi Bilgi Evlerinde eğitim gören ve öğrenirken eğlenen çocuklar için yaz sezonunun finali gerçekleşti.

Körfez Belediyesi çocukların yaz aylarını verimli geçirmesini hedefleyen “Bilgi Evleri” projesinin yaz sezonunu kapattı. Çocukların ve gençlerin eğitimle kişisel gelişimine katkı sağlamayı, sosyalleşmeleri için aktivite alanları oluşturmayı ve yeteneklerini geliştirmeyi teşvik etmeyi hedefleyen Bilgi Evleri’nde, çocuklar için final programı düzenlendi.

“Eğitimlerimize devam edeceğiz”

Yeni dönemde kurslara ve eğitimlere devam edileceğini belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Yaz aylarında çocuklarımız için farklı kursları Bilgi Evlerimizde verdik. Yeni dönemde çocuklarımızın yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek adına eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.

“Bu memleketin geleceği çocuklardır”

Çocuklara değer verdiğini söyleyen Başkan Söğüt, “Çocuklarımız kendilerini daha iyi yetiştirsin diye var gücümüzle çalışıyor ve onlara yatırım yapıyoruz. Çünkü yarınlarımız geleceğimiz bu memleketin geleceği çocuklardır. Bilgi evlerimizin sayılarını da arttırıyoruz” ifadelerini kullandı.