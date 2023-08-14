Bursa'nın Merkez, Osmangazi ilçesinde yaşanan olay, şehir sakinlerini rahatsız eden bir duruma işaret etti. Bir grup kalabalığın yaptığı eylem, trafik akışını engellemek ve trafiği kilitlemek şeklinde gerçekleşti. Bu kişiler, eğlenme amacıyla yolda seyir halinde olan araçları durdurarak yolu kapatma yoluna gittiler. Toplanan grup, kaldırım kenarında bir araya gelerek halay çekmeye başladı.

Çevredeki diğer sürücüler, trafik akışını engellemeleri ve tehlikeli bir durum yaratmaları sebebiyle kornalarıyla uyarılarda bulundu. Ancak, kalabalık, çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden coşkulu bir şekilde halay çekmeye devam etti. Olayın seyrini değiştiren an ise polis sirenlerinin duyulmasıyla geldi. Polisin yaklaştığını anlayan kalabalık, hızla dağılarak olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.