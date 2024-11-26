Çalışmaya göre vitamin ve mineral içeriğini değerlendirmek için sebzeler; potasyum, lif, protein, kalsiyum, demir, tiamin, riboflavin (B2), niasin (B3), folat (B9), çinko ve A, B6, siyanokobalamin (B12), C, D, E ve K vitaminleri olmak üzere 17 temel besin maddesine dayanan besin yoğunluklarına göre puanlandılar. Ek olarak fitokimyasal ve antioksidan kapasitelerine de bakıldı. Puanları 80 civarlarında olan ıspanak, pazı, pancar, lahana ve tatlı patatesi geride bırakarak çok yüksek vitamin ve mineral konsantrasyonuna sahip olduğu kanıtlanan bu sebzeye, uzmanlara göre, gereken değeri vermiyoruz. Bu oldukça büyük bir unvan... Araştırma sonucuna göre mütevazı su teresi 100 tam puana ulaşabilen tek sebze oldu. Puanlamaya göre ilk 10 besin sıralaması şu şekilde oldu: Su teresi 100 Lahana 91,99 Pazı 89.27 Pancar 87,08 Ispanak 86,43 Hindiba 73,36 Yaprak Marul 70,73 Maydanoz 65,59 Marul 63,48 Karalahana 62,49 Sebze listesinde en düşük puan 10,51 ile tatlı patatese aitti.

Kaynak: Haber türk