Okan Buruk'un teknik direktörlüğündeki Galatasaray, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

BAŞAKŞEHİR'DE GOL DÜELLOSU

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanan Galatasaray, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Sarı kırmızılıların galibiyet gollerini 16. dakikada Victor Osimhen, 71. dakikada Lucas Torreira ve 90+1. dakikada Gabriel Sara kaydetti. Ev sahibinin gollerini ise 66. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov ve 76. dakikada Davinson Sanchez kendi kalesine attı.