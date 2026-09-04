MÜSİAD İnegöl Şubesi'nde onuruna verilen sabah kahvaltısının ardından İnegöl'deki üyelerle hasbihal toplantısı yapan Genel Başkan Burhan Özdemir, üyelerle fikir alışverişi yapma fırsatı buldu.

MÜSİAD'ın büyüklüğünü genel başkan olduktan sonra çok daha iyi anladığını söyleyen Özdemir, "Türkiye'nin 78 noktasında teşkilatlanmış başka bir kuruluş yoktur. Yurt dışında faaliyet gösteren en etkin Türk kuruluşları arasında THY ve TİKA'nın ardından MÜSİAD 3. sırada geliyor" dedi.

"YENİ DÜNYA DÜZENİ HENÜZ KURULAMADI"

Dünyanın dört bir yanında çıkan savaşlar nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntılar yaşandığını ifade eden Özdemir, "Ülkemin durumu malum. Eski dünya düzeni yıkıldı, yeni dünya düzeni henüz kurulamadı. Arayış içinde olan dünyadayız. Bu düzenin inşa edilmek istendiği bölgelerin başında ortadoğu yer alıyor. Bu ülkemiz için hem bir şans hem de bir şanssızlık. Dünyanın içinden geçmiş olduğu bir buhranlık var. Ekonomik şartlar bizi zorluyor. Buna rağmen Türkiye yolunu arayan bir ülke. Potansiyeli yüksek bir ülkeyiz, ama çözmemiz gereken şeyler var." şeklinde konuştu. MÜSİAD olarak atık potansiyel raporu hazırladıklarını da ifade eden Genel Başkan Özdemir, "Sanayicilerimize ait fabrika alanları tam kapasite ile kullanılmıyor. Anlamsız derecede büyük olan kuruluşların maliyetleri de büyük oluyor. Mesela ülkemizde ki değişik şehirlerde toplamda

5.8 milyon ton pirinç üretme kapasitemiz var. Bu fabrikalarımızda ancak 1 milyon 100 bin ton üretim yapılıyor.

Aynı durum çimento sektöründe var. Bu sorunun mobilya sektöründe de olduğunu düşünüyorum.

Kaliteli bir planlama yok. MÜSİAD olarak hayata geçirmeyi düşündüğümüz çalışmalarla iş dünyasının fabrikalarını tam kapasite ile kullanmalarına vesile olmak istiyoruz" dedi.

MÜSİAD'da düzenlenen etkinliğe İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti önceki dönem Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İTSO Başkan Yavuz Uğurdağ, Yenice OSB Başkanı ve İTSO Başkan Adayı Nedim İncebay'da katılım gösterdi.

MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Sinan Yazaroğlu'nun davetine MÜSİAD'da daha önce görev yapan eski şube başkanları da katılım sağladı.