Bunlar da ilginizi çekebilir

Sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez Kupa 1'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Fransız ekibi ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabında kozlarını paylaşan Fenerbahçe, rakibini saf dışı bırakarak adını Devler Ligi'ne yazdırmıştı.

Guendouzi, bu 4 maçın 2’sini bu sezon çekecek, 2'sini ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak. Greenwood ise Roma maçında sahada olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, cezaların Lyon müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle verildiği ifade edildi.

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.