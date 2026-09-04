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Sakatlık sonrası doğrudan yedek kulübesine yönelen Victor Osimhen'in yerine 33. dakikada Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan ve müsabakanın 16. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Osimhen, sakatlandı ve maça devam edemedi.

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Victor Osimhen, sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

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