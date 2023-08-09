Sosyal medya hesabımızdan gelen bir ihbara göre binanın içinde sokak lambası olduğu iddia edildi. Sokak lambası’nın üzerine mi bina inşa edildi, yoksa binanın içine mi sokak lambası koyuldu sorusu akılları karıştırdı. İhbara göre Yıldırım Duaçınarı mahallesi Bedir sokakta yapılan bir binanın içine sokak lambasının direğinin de alındığı iddia edildi.

Yaşanan deprem sonrası yıkımın fazla olmasından kaynaklı müteahhit’lere karşı sert eleştiriler olurken, şimdi de bir binanın sağlamlığı yerine yanlış yere yapılması gündem oldu. Akıllara ise ‘sokak lambasını evin içine almışsınız, belediyenin izni var mı’ esprisini getirdi.

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