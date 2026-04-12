Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, köylerde kurulan sera alanlarını inceledi. Üreticilerle bir araya gelen Yılmaz, seralarda yetiştirilen salatalık, domates ve kıvırcık marul fidelerini kontrol ederek, çiftçiye yetiştiricilik teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele ile gübreleme uygulamaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz ayrıca, B Reçete Sistemi ile Bitki Koruma Ürünleri Üretici Uygulama Belgesi hakkında çiftçiye gerekli bilgiler verdi. Yılmaz, 'Üreticilerimizin bilinçli üretim yapabilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla saha çalışmalarımız devam etmektedir' dedi.