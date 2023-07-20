Bingöl Valiliği, 2023 yılında ilde gerçekleştirilen yatırım projelerinin durumunu değerlendirmek üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıya Vali Kadir Ekinci başkanlık etti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Toplantıda, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının 2023 yılında Bingöl ilinde gerçekleştirdikleri 285 proje kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Projelerin uygulanmasında birimler arası eşgüdüm gerektirebilecek konular hakkında istişarelerde bulunuldu ve Koordinasyon Kurulunun karar almasını gerektirecek konularda öneriler tartışıldı.

Vali Kadir Ekinci, toplantının açılış konuşmasında, 2023 yılında toplam 285 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerden 18’inin tamamlandığını, diğer 163 projenin devam ettiğini, 65 projenin ihale aşamasında olduğunu ve 39 projeye ise çeşitli sebeplerle henüz başlanılamadığını belirtti. Ekinci, ilimizdeki yatırım projelerinin yürütülmesi için 30 Genel ve Özel Bütçeli Kuruluş’un sorumlu olduğunu ifade etti.

Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değerinin 22 milyar 206 milyon 596 bin 53 TL olduğunu bildiren Ekinci, ayrıca, 2023 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarının (ek ödenek dâhil) 3 milyar 27 milyon 44 bin 777 TL olduğunu, 2023 yılı harcamasının 948 milyon 534 bin 57 TL ve önceki yıllar harcamasının 8 milyar 367 milyon 432 bin 611 TL olduğunu, böylece toplamda 9 milyar 315 milyon 966 bin 668 TL harcama yapıldığını açıkladı. Ekinci, nakdi gerçekleşme oranının %42 olduğunu söyledi.

Toplantıda, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri tarafından sorumlu oldukları alanlardaki yatırımlar ve işlemler hakkında sunumlar yapıldı ve koordinasyon gerektiren konular görüşüldü. Toplantı bu değerlendirmelerin ardından sona erdi.