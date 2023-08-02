Bingöl Emniyet Müdürlüğü görevine Polis Başmüfettişi Şükrü Orhan atandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Emniyet Müdürlüğü görevine Polis Başmüfettişi Şükrü Orhan atandı.

Orhan’ın önceki görevi Polis Başmüfettişliği, Bingöl’de 2019 yılından beri Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ali Canbolat ise Muğla’ya tayin edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararnamede, Bingöl Emniyet Müdürü Ali Canbolat’ın Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atanması yer aldı.

Canbolat'ın yerine ise Polis Başmüfettişi Şükrü Orhan getirildi.