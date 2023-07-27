Bingöl’de aşırı sıcaklar nedeniyle serinlemeye çalışan kargayı gören üniversite çalışanı, hayvanın susuzluğunu giderdi ve serinletti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’de yaşanan aşırı sıcaklar, hayvanların da serinlemek için çeşitli yöntemlere başvurmasına neden oluyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından alınan bilgilere göre, kentteki hava sıcaklığı 37 dereceye kadar çıkacakken, hayvanlar gölgelik alanlara sığınıyor.

Üniversite bahçesinde zor durumda olan kargayı gören Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mahmut Yıldırım, karganın susuzluğunu giderdi. Kargayı sıcaktan serinletmek amacıyla harekete geçen Yıldırım, cep telefonu kamerasıyla anları kaydetti.

https://youtu.be/IL59ETbXgBE