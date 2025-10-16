Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun vefatını oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu açıkladı. Cenaze törenine dair henüz herhangi bir bilgi verilmedi. Güzelbeyoğlu, vefatından bir ay önce 90. yaşını kutlamıştı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935’te Gaziantep’te dünyaya geldi ve Türk tiyatrosu, sineması ile müziğine önemli katkılarda bulundu. Mimar, müzisyen, oyuncu ve bürokrat kimlikleriyle kariyerini sürdürdü.

Sanat yolculuğuna Gaziantep Lisesi yıllarında, Molière’in Hastalık Hastası oyunundaki başrolü amatör olarak üstlenerek başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamladıktan sonra, Devlet Opera ve Balesi’nin Opera Dershanesi’nde müzik eğitimi aldı ve İstanbul Radyosu’nda solist ile korist olarak görev yaptı. Tiyatro hayatına Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda adım attı; Haldun Taner’in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarının müziklerini besteledi. Ayrıca Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluş sürecinde yer aldı ve ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini hazırladı.

Sinema ve televizyon alanında da dikkat çeken projelerde yer alan Güzelbeyoğlu, İkinci Bahar dizisinde Zülfikar Ağa, Yabancı Damat dizisinde ise Memik Dede karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Bürokratik kariyerinde İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde 30 yıl mimar olarak çalıştı, Beşiktaş Belediyesi'nde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu ve emekli oldu.

Müzik alanında da başarılı bir kariyere sahip oldu, birçok televizyon yapımının müziklerini besteledi. Umut, Karakolda Ayna Var, Gramafon Avrat, Bir Milyara Çocuk ve Bizimkiler gibi pek çok görsel yapımın müziklerine emek verdi. Umut filmi ile 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü aldı.