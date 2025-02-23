Devlet, sosyal yardım alan ve çalışabilir durumda olan bireyleri istihdama kazandırmak amacıyla yeni bir adım attı. Bu kapsamda, İŞKUR aracılığıyla iş görüşmelerine katılan ve işe yönlendirilen vatandaşlara, başvuru ve işe başlama sürecinde ortaya çıkan giderlerin karşılanabilmesi için çeşitli destekler sağlanacak.

2025 yılı için belirlenen tutarlara göre, işe yönlendirilen bireylere ayda bir kez ve en fazla üç defa olmak üzere, net asgari ücretin yüzde 10’una kadar ödeme yapılacak. Ayrıca, işe yerleştirilen bireyler, bir defaya mahsus olarak brüt asgari ücretin üçte biri kadar, yani 8 bin 668 TL işe başlama yardımı alabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

İşe başlama desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların belirli koşulları sağlaması gerekecek:

18-55 yaş arasında olmak

Çalışmasına engel bir durumun bulunmaması

Aile Bakanlığı tarafından düzenli sosyal yardım alan bir hanede ikamet etmek

Başvuru süreci ise şu şekilde ilerleyecek:

İŞKUR tarafından işe yönlendirilen vatandaşların bilgileri Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’nekaydedilecek.

Ardından, kişi 30 gün içinde ikamet ettiği bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nabaşvuruda bulunabilecek.

Sosyal yardım alan bireyleri istihdam eden özel sektör işverenlerine yönelik de destekler sunulacak. İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen kişilerin sigorta primleri, 1 yıl süreyle Bakanlık tarafından karşılanacak.

Bu yeni destek programı, işsiz vatandaşların istihdamını artırmayı teşvik ederken, işverenlerin de ekonomik yüklerini hafifletmeyi hedefliyor.