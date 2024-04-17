Bursa’nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi’nde yaşayan 29 yaşındaki doğuştan yürüme engeli bulunan Fikriye Bilge’nin Kabe hayali gerçek oldu. Rüyasında dört kez Hz. Muhammed’i gören Fikriye Bilge, bu rüyasını ve hayalini özel bireylerde yıllardır emeği olan Tuğba Arda’ya anlattı. Arda da, Fikriye'nin hayalini Mercedes -Benz Team 16 Dernek Başkanı Ramiz Yıldırım ile paylaştı. Durumu öğrenen Başkan Ramiz Yıldırım, dernek üyesi arkadaşlarına ulaşarak Fikriye’nin hayali için kollar sıvadı. Çok kısa bir sürede toplanan para ile Fikriye’nin ve ailesinin 20 günlük umre yolculuğu için gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Fikriye ile birlikte anne Dilek Bilge, baba Ahmet Bilge ve anneanne Fatma Zengin’in umre yolculuğuna saatler kala Team 16 Derneği’nden bir sürpriz geldi. Yaklaşık 15 araçtan oluşan konvoy Bursa Atatürk Stadyumu önünde toplanarak Fikriye’nin evine gitti. Fikriye’yi Türk bayrağı altında dualarla araçlarına bindiren dernek üyeleri, kısa bir şehir turundan sonra kutsal topraklar için yola çıkacak aileyi BUTTİM iş merkezi önündeki toplanma alanına kadar getirdi.





“Bu Allah’ın verdiği hamd”

İstanbul'dan Suudi Arabistan’a yola çıkmak için toplanan kalabalıkla birlikte dualar eden Fikriye Bilge, yaptığı kısa konuşmada, çok mutlu olduğunu ifade ederek, “İnşallah orada yürümek istiyorum. Yürüyemesem bile üzülmem. Bu Allah’ın verdiği hamd. Peygamberimize kavuşacağım için mutluyum. Allah’ımı, Peygamberimi ben çok seviyorum” dedi.

Fikriye’nin annesi Dilek Bilge ise 20 günlük umre ziyaretini ilk kez yapacaklarını anlatarak, “Kutsal topraklar gideceğimizden dolayı çok sevinçliyiz. Allah’ın huzurunda ibadetlerimizi yapacağız. Kızımın çok gitmek istediği yerlere gidiyoruz. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.





“Hemen ücretini topladık”

Dernek Başkanı Ramiz Yıldırım ise, birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini ama ilk kez bu kadar heyecanlı olduklarının altını çizerek, “Özel çocuklarımızla ilgilenen ve yeni kurulan bir derneğimiz var. Burası bize bir çocuğumuz hakkında bize bilgi verdi. Çocuğumuz Peygamber Efendimiz’i dört kez rüyasında gördüğünü ve o topraklara gittiğinde iyileşeceğini annesine anlatmış. Bize bu bilgi gelince arkadaşlarımla toplandık. Çocuğumuzun umre ücretini hemen topladık ve şimdi onu yolcu ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Onun dört gözle gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fikriye’nin 8 yıldır öğretmenliğini yapan Tuğba Arda da, Fikriye’nin aynı rüyayı belirli aralıklarla gördüğünü sözlerine ekleyerek, “Kutsal topraklara çok gitmek istiyordu. Ben de Ramiz Yıldırım’a söyledim ve yardımlar toplandı. Şimdi umreye gönderiyoruz. Biz ona buradan, o da bize oradan dualar edecek. Allah kabul etsin” şeklinde konuştu.

Hac ve umre organizasyonu yapan Hilmi Afiyet, uzun süredir bu işleri yaptıklarını ama bu durumun başka bir heyecan olduğunu belirterek, Fikriye’nin 20 günlük umre ziyaretinde her an yanında olacaklarının altını çizdi.