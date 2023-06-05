Antakya Medeniyetler Korosu, İstanbul ve Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği / İSTANBUL BUSADER organizasyonuyla AKM Sahnesi’nde unutulmaz bir konser verdi. Yardımsever seyirciler aldıkları biletlerle BUSADER FEDERASYONU’nun Hatay Samandağ’da yapacağı okula bir tuğla daha ekledi. BURSA (İGFA) - Yılmaz Özfırat şefliğinde; kardeş türküleriyle gönüllere taht kuran, barışı temsil eden ve Nobel Barış ödülüne aday gösterilen Antakya Medeniyetler Korosu, bu kez ‘Bir Bilet Bin Umut’ sloganıyla yola çıkan İSTANBUL BUSADER’in ev sahipliğinde AKM Sahnesi’nde dinleyicisiyle buluştu.

Konser, Hatay’da yapılacak olan Samandağ BUSADER İlkokulu yararına gerçekleşti.

Anlamlı geceye sponsor olan kurum ve kişilerin de ödüllendirildiği gecede konuşan İSTANBUL BUSADER Başkanı Dr. Yasemin Yakut, salonu dolduran herkese teşekkür ederken, gecenin destekçilerinden de olan BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle ise alınan her biletin Samandağ’da yapılacak okulun inşaasını daha da hızlandırdığını, bu nedenle verilen her katkının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Gecede tüm şarkılarını depremde hayatını kaybedenler için söyleyen Antakya Medeniyetler Korosu, AKM’yi dolduran seyirciyi kah güldürdü kah ağlattı.

Şarkı aralarında duygularını ifade eden Koro Şefi Yılmaz Özfırat, “Bizler tüm depremzedelerin sesi olmaya çalışıyoruz” dedi. Kendisi de depremde 8 saat göçük altında kalan Özfırat, yaşadıklarını anlatırken çok duygulandı. Hatay’a okul yapma kararı alan BUSADER üyelerine yürekten teşekkür eden Özfırat’ın “Lütfen bir depremzede gördüğünüzde ona acımayın. Unutmayın ki deprem olana kadar biz de sizden farksızdık. Bize verdiğiniz desteklerin her kuruşu için lütfen hakkınızı helal edin...” sözleri büyük alkış aldı.