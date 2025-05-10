X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel kurulda yaptığı konuşmayı dinlediğini belirtti.

Bakan Bolat paylaşımında, kuruluşunda yer aldığı ve geçmişte Genel Başkanlık görevini üstlendiği MÜSİAD’ın, 35 yıldır iş dünyasında ahlaki vizyonun, yenilikçi ve rekabetçi kalkınma anlayışının öncüsü olduğunu vurguladı. MÜSİAD’ın üretimden ihracata uzanan ticaret ekosistemine yön verdiğini, girişimciler, sanayiciler ve ihracatçılar için rehber niteliği taşıdığını belirten Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yerli ve milli üretimi desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

MÜSİAD ile yakın iş birliğini sürdüreceklerini ifade eden Bolat, bugüne kadar emeği geçen başkanlara, yönetim kurullarına ve üyelere teşekkür ederek, derneğin başarılarının artarak devam etmesini diledi.